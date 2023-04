O unuke taro Čarli Čaplin sniminena dokumentarno filmi bašo Čarli Čaplin thaj oleskere romane darhie

Ko olengoro dokumentarnoo filmi anavkerdo sar “ Čarli Čaplin – Lumiakoro manuš”, o phenja I Karmen thaj Dolores Čaplin keren rodaripa e romane darhienge taro olengoro papu. Ko avgo klipia taro akava filmi sine prezentirime ko BCN Film Fest so sine ki Barselona an o 2021 berš. Akava si avgo drom I familia Čaplin te kerel buti ko anava bašo Čarli Čaplin sar autoria thaj producentoa.

Ola vakeren kaj o dokumentarno filmi radikalno ka reintepretirinel o aktiviteto taro Čarli Čaplin ama tari romani perspektiva , thaj prekal odova objektivi , ka keren rodaripa baši stigma upral o Roma”.

O dokumentarco ka fokusirinel pe ko romane darhie e filmsko legendake o Čarli Čaplin , o trujalipa kote thaj sar bijandilo, o period taro olekoro čhavoripa thaj oleskoro Romano ambienti savi presia kergja upral oleskoro akterstvo. O filmi ka del thaj nevo unikatno horizonti ko dživdipa thaj o filmia taro Čaplin thaj o vazdiba e romane kulturake.

Ki piri autobiografia o korkoro Čaplin na garavela sine kaj oleskiri daj thaj dat si jekvašš Roma . Ole nikana na sine le lil bijanipaskoro sar dokumentoo , numa vakerel pe kaj si bijame ko 16 aprilo 1889 berš an o London, Britanija.

Palo oleskoro meripa an o 1977 berš ki oleskiri pižama sine arakhlo liloro adresirime dži leste taro jekh Romano dopisniko. Ov ilustririnela I rakj kote so vakerel pe kaj o Čaplin si bijamo ko romanokampi ko karavani ko Black Pach Park, Smetvik ki centralno –paščimali Britania.

Odova lil arakhlja le I čhaj taro Čaplin I Viktoria, a olakoro phral o Majkl reflektiringja odova agjaar:”Me dadeske reslje milja, thaj milja lila tari sasti lumia. Soske ka garavel odova lilt e na sine leske odokhare importantno”?

„Ov but šukare džanela sine pire romane darhie em vakergja odova odoleske em ne dadeske em avere pire čhavenge. Ov ko pire romane darhie sine but garvasialo ama taro čhave na percepiringje odova momenti but. “ vakerel I unuka taro Čaplin I Karmen Čaplin bašo magazini Variety ko filmsko festivali ko San Sebastijan ko 2019 berš , kote o phenja vakergje kaj ka keren dokumentarno filmi O duj phenja vakeren kaj I idea te keren asavvko dokumentarno filmi iklili tari “mangin olengere paposkiri te arakhel pire romane darhie” so vakergja len olengere dadeske o Majkl Čaplin.И двете сестри признаваат дека идејата за снимање на документарецот произлезе од „страста на нивниот дедо да ги пронајде своите ромски корени“, кои тој му ги предал на нивниот татко Мајкл Чаплин.

Link: https://romea.cz/en/world/charlie-chaplin-apos-s-granddaughters-making-documentary-film-about-his-romani-heritage

Youtube: