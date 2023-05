An o 1 Juni an ii Kinoteka tari Makedonia premiera e majneve dokumentarcoske tari SP BTR Produkcia „Dživdipa pe droma“

An o 1 Juni 2023 berš an i Kinoteka tari Makedonia ko pervazia taro 21’to Filmsko festivali „Somnakaeskiri Roota 2023“ premierno ka ovel sikavdo o dokumentarno filmi tari SP BTR Produkcia „Dživdipa pe droma“.

Trujal i filmsko lenta ka ovel sikavdo sakodiveseskoro dživdipa thaj bibaht jekhe 5 dženengiri romani familia so piro dživdipa rodela pe skpjakere droma kote mangena devlenge. Čhudime an o margine taroo sasoitnipa o šerutne protagonistoa Gani Ademov, oleskiri nakanonikani romni i Juksela Abdioska thaj olengere trin čhave o Sali (9) Ozgan (5) thaj oo tikno Kemal mangena devlenge sako dive. Panda majtragičnoo si so i Juksela thaj o trin čhave nane len ni dokumentoa. Akale familia nane len ni kher.

Ko filmi ka šunen bašo o phanlipa e Ganiaskoro ko Idrizovo, kana manglja te čorel taro UNPROFOR , 1 milioni dolaria, o inces ki familia tari Juksela, thaj e Saliaksoro čhavorikano suno te ovel giljavutno. Režiseri e filmeskoro si Zoran Dimov, Scenario Ramuš Muarem – Cirko thaj Zoran Dimov, i kamera Isein Bajram, asistenti režija o Umer Nedjip thaj montaža em postprodukcia o Vladimir Ovčarovski. O filmi si finansirime suportoa taro Filemskoro fondi tari Makedonia.

Trailer:: https://www.facebook.com/cirdar.emen/videos/1283457732576475