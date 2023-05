ZRDICM havljarel akharin vash praktikja „Pedagoško asistentoa e čhavenge sikle ki fundavutni edukacia“

Ko pervazia tari realizacia e programake “Pedagoško asistentoa e siklenge ki fundavutni edukacia” so si le resarin o kandidatria te oven stručno te keren buti siklencar ki fundavutni edukacia so sikaven majtikno sukcesiu ko sikljojbe dejbaja suporto te šaj em hramonjena pe ki škola, em te sikljoven majbut ki školq thaj an o odova konteksti I Asociacia Romanoo biznis informativno centro tari Makedonia – ZRDICM, havljarela akharin bašo kandidatia teresen diploma – sertifikati akale standardno profesiake – “Pedagoško asistenti”

Ko jekh ko šartia tari standardno proofesia „Pedagoško asistentia“ ki korkor prgrama tergjola thaj o šartia bašoo o kandidatia soj tane:

– Diploma agorkjerde majhari maškarutni štarberšengiri edukacia (Stručno tehničkoo škola, ekonomikano jali pravno smeri, jali sasti gimnaizia)

– Te pendžarel buti ko kompjuteria

– Te vel ole upreder 18 berša.

– Te ovel themutno tari Republika Utarali Makedonia

- CV thaj kontakt numero

Sa o dokumentoa te bičhaven ko e mail: majpalube dži ko 26.05.2023 berš.