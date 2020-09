O Govermenti havljarela! Direktorijati baši implementacija e Romane strategiajke – numa bizo klar ingerencie

Palo o nasukcesi e Romane jekhinake te resel importantno pozicie sar ko Parlamenti agjaar em ko Govermenti , palo agor taro parlamentarno alusariba ki Republika Utarali Makedonia i formiriba e Govermentoske legardi taro Premieri o Zoran Zaev , dela pe o pučiba: Sar majodoriga te funkcionirinel o importantno em prioritetno pučiba kana si ko fokusi i Romani jekhin?.

Ko angloaluasribaskoro periodi o teganutno lidero taro SDSM , Zoran Zaev dengja lafi kaj desave ministriumia ko Govermento ka oven čhinavde ama odoleske ka formirinen pe agjaar anavkerde Direktorijatia, kote aso o Zaev jekh si reuervirimi em e Romane jekhinake. Odova si aso desave drum ia te prelen pe o ingerencie taro nekanutno Ministeri bizo resoro ki implementacia e akciono planonge tari Romanei Strategia.

Ama o Direktorijato sar ka funkcionirinel panda nane klar. Ko agorutne 2-3 berša o NGO sektori kergja debate em diskutiringja sar te ovel majsukcesiale o Ministeriumi bizo resor, kote sako drom sine čhivdo partisko manuš , so implementirinel sine partisko agenda , nozo pobaro desavo feedback ko diferentno umalja kote si akceptzirime i romani jekhin.

Odoleske o Netvorko ki akcepcia e saste em sistemsko faisalia , o romano NGO sektori , o Presidento tari Internacionalno Romani Unia (IRU) o Zoran Dimov em o naformalno asociacia RDS bašo Roma Times vakerena kaj te funkcionirinel majsiga o Direktoriato ki implementacia e Romane strategiake . Ko akala pučimata bašo Roma Times o Presidento tari Internaciobnalno Romani Unia –IRU o Zoran Dimov potencirinela:

„Sar avgo em majimportantno o alusar taro legarutno e Direktoriajtoske te ovel alusardi persona so ka ovel napartisko em te ovel hazri te presel o savale, te ovel le uči universitetsko edukaciaem te ovel alusardo ko Putardo Konkurso. Ko jekh dav propozalo te kerel pe timo so nane te ovel partisko numa profesionalcia so saste ka keren buti em ka den rezulatatoa.

Ko jekh o Direktoiato te ovel džovaplime ki realizacia e Strategiake e Romenge em te ovel lideri institucia ko sikaviba themakere politike baši Integracia e Romenge ko sasoitnipa. O govermento te legarel i obligacia te na učharen pe paralelno o ingerencie avere strukturencar so ko momenti funkcionirinen ko desave ministeriumoa.

Sar efikasno realizacia valjani konstruktivno dialogo representoncar tari Romani jekhin, sar so si o deputato i rajona Šikovska, o rajo Asan Ferat em abver koaliciono partneoroa taro politikano blčoko em o Romano NGO sektoro.

Formiribaja o Direktoriato ki implementacia e Strategiake e Romenge , i Republika Utarali Makedonia dopherdo ka bičhavel pozitivno signalo e Europakere Uniake baši integracia em faisalkeriba e Romane jekhinakle ko sasoitnipa. Ka del sasti ilustracia kaj o Govermento e Republika Utarali Makedonia na salde deklarativno, nima em ki praktika kamel te implementirinel o „Jekh sasoitnipa savoirenge“ vakerel o Zoran Dimov.