Simantrakiri tragedia: Romani familia so arakhel pe sine deportaiaja tari Kanada, mule ki mangin te khuven ki USA

Terni romani familia muli ko vakti kana mangle te nakhaven I len Sent Lorens te šaj našen tari Kanada an o Unime Amerikakere thema. O roman eterne rom thaj romni mule barabutne pire duj e čhavencat , dujberšengiri čhaj thaj 18 masekongoro tikno murš čhavo. O čhave sine kanadsko themutne thaj sine čhave taro Florin thaj I Monsalisa Jordače (o duj da sine len po 28 berša), kote sine informirime kaj trubul te oven deportirime an I Romania. Prekal i CTV News, olengoro advokati Piter Ivanji vakergja kaj akaja familia trubul sine te ovel deportirime baši Romania ko 29 mart , numa nikana na avile ko aeroporto baši deportacia. I familia Jordače sine lend endo rodipa baši prolongiriba e deportaciake te šaj jekhe taro olengere čhave te legaren ki medicinsko kontrola ko neurologo, numa I them na akceptiringja akava lengoro rodaripa bašpo prolongiriba tari deportacia. O čhave I Evelin thaj Ejlen si biame ki Kanada em na sine konektiriime baši deportacia soske si len kanadakoro themutnipa. O Ivanji vakergja kaj I familia kergja zori em rodel sine alternative te šaj ačhona, numa kana definitivno kana na sine akceptirime o rodaripa bašo stopiriba e deportaciake ola dikhle kaj nane len aver šansa te ačhon em angje decizia te našen baši USA odolea so ka nakhaven I lent haj tragično agorkergja lengoro dživdipa ko vakti taro akava rizično dromaripa.

Link: https://romea.cz/en/world/border-tragedy-romani-family-facing-deportation-from-canada-dies-trying-to-cross-into-the-usa