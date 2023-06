15 berša sar mulo o Šaban Bajramovič – Legenda e Romane giljake

O Šaban Bajramvič si bijamo ko 16 april 1936 berš an o Niš thaj si jekh taro majpendžarde romane giljavutne. Ulo pendžardo e hitoncar sar so si Dželem., Dželem, Opa cupa., Geljan dade, Rovena, Vaker, Bele ruže thaj but aver hitia. Ov sine em tekstopisco, giljavutno, muzičari thaj akteri. Ov mukhlja hor nišani

an I muzika ko thana tari Ex Jugoslavia . Ikavgja thaj kergja buti ko pobuter tar 20 albumia thaj 50 singlia . Pakjala pe kaj ov kompniringja pobuter taro 650 gilja em kompozicie.

Oleskoro giljajbe ki gili Đelem, đelem sine akceptirime sar himna e Romengiri ko Jekht Romano Kongresi ko 1971 berš , a I gili korkoro kompooniringja la o Šaban Bajramovič upral I funda e teksteske taro Žarko Jovanovič ko vakti taro Dujt lumiakoro mariba . Ov sine prependžardo oleskere kale gjuzlukencar khameske, so počmingja te legarel len ko 90’to berša Saste ko sa oleskere tekstia so hramsargja len tergjol em I notacia “Thagar e romane giljake”Mulo ko 8 juni 2008 berš koo Niš.

O Šaban Bajramovič ko 70’t berša ul sasti čeren . Ikavgja jekh popularn romani gili kote palo leste kergje la em I pendžardi belgisko grupa Vaya con Dios, a odoja sine Djelem, Djelem. Koo 1980 berša kergja em I pendžarutni Geljan dade, kote pal dova kergje la but aver sar gili “Prokleta e Amerika”.

Ko oftovardešt berša fundiringja thaj I grupa Black Mamba so geli ki turnea ki sasti lumia, a sine em ki vizita e Indira Gandi thaj Dćavalharlal Nehru. Ov ko agor taro oftovardešto berša ikavgja em hitia sar so siu Hanuma, Laži laži Vere, Rvena, pa cupa.

