Kvetislava Pohradska: Sar dikhela sine jekh Romani džuvli i Kadifeno revolucia ki teganutni Čehoslovakia

Ko anglonilaj 1989 berš selingjum man e familiaja em me romea ko odova vakti taro Ostrava ki Svitkaba – em tegani ko odova vakti dživdina sune but šukare , sine amen lačho apartmano em sar so vakerel pe “sine amen sa”

Odova palo nilaj palem počmingje me savale e gartenoa em e čhavencar. Asistirinav sine ko škole, džava sine ki buti , džava sine ko šoping, palem khere, kerav sine hajbaske - cikluso so kerav sine sako dive. Numa jekh dive sa odova irangja pe.

Jekh dive kana avav sine tari buti khere dikhlem pherdo manuša mire komšie anglall I zgrada em debatirinen sine bašo disave “protestoa ki Praga” Me pučlem save protestoa em so si odoja bukji.

Taro starti ni haliljum so si i buti . Neko taro odola manupa vakergja o lafi „huligania“ ki Praga kergje atakoa upral i policia.

O manuša vakeren sine kaj o “huligania” phagle sa em keren sine problemoa savorencra so nane olencar. But sium sine bibahtali.

"Huliganoa, vakeren tumen? Sebepi o Devel! Soske mukhaja te keren odova?” Pučljum em uljum me da odole grupaja.

Link: http://www.romea.cz/en/news/czech/kvetoslava-podhradska-czechoslovakia-apos-s-velvet-revolution-as-seen-by-an-ordinary-romani-woman