Demanti sebepi editirimi hohavni informacia ko desave mediumia thaj portalia ki konekcia e informaciaja „Vahabističko džamia nalegalno tamikerel pe ko Zlokukjani, Skopje“

O portali Infomax si le editirime informacia kaj „kerel pe vahabističko džamia bizo izini tari Islamsko versko zaednica“ thaj si oj vahabističko so praktikujnela radikalno islam so nane mukhlo taro IVZ“ em kategorično demantirinaja akava epiteti generalno si pendžarde kaj amen prperaja ko „Hanefisko Meshep“ so isi amen sertifikati taro muftistvo ko IVZ Skopje. Odoleske sar atač si amen em faktia em dokumentoa so si dendo taro Muftivstvo ko IVZ Skopje dendo ko 06.06.2016 upral I funda taro akti 32 premal o Ustav taro Muftistvo ko IVZ Skopje.

Odoleske sar fakti sikavaja akava dokumenti ko akava demanti:

O oficialno dokumenti si dendo tari Islamsko Versko Zaednica upral I funda taro akti 32 ko Ustav taro IVZ ko SRM, Muftistvo ko IVZ, Skopje so dela propozalo aso o džemaatu ki mahala Zlokukjani komuna Karpoš te šaj keraja o obredia em aver religisko aktivitetoa saso islamsko kanonia.

Dopherdo o portal vakerel kaj I džamia si “nalegalno” vakera kaj si amen imotno dokumento so šaj dikhel pe ki Agencia ko Katastar ki Republika Utarali Makedonia.

Dži kote akava demanti na sikavel pe javni asp nacionalno thaj internacionalno regulative ka da inicijativa kriseskere aktia mujal o respekti aso Kriseskoro kanoni ki Republika Utarali Makedonia thaj ka roda džovaplipa so kerel pe zijani amare identetreske aso Kanoni Civilno dćovaplipa em kleveta ki Republika Utrarali Makedonia” vakerel pe ko demanti tari I Džamija Ihlas thaj olakere šerutne.