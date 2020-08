Ko anava taro Netvorko saste me savakteskere faisalia, ikergje mitingo o HZR „Mesečina taro Gostivar thaj o Ministeri policiakoro o D-r Agim Nuhiu

Ko 13 avgusti akava berš ko Skopje sine kerdo mitingo maškar o Netvorko saste thaj savakteskere faisalia , reprezentirime prekal HZR „Mesečina“ Gostivar em o Ministeri policiakoro o D-r Agim Nuhiu.

Šeurtni tema e mitingoske sine o Kanoni ko naregistririme persone ko personalno lila binadipaske em telitema o Normativo ki forma, saikerin em forma ko editiriba Identifikaciono dokumentacia e formake em saikerinake ko Rodaripa te del pe identifikaciono dokumenti e personake so si registirime ki ekstra personalno lil bijanipaske (Služben Vesnik na SRM, no. 158 taro 15.06.2020)

Jekh taro Konkluzie ko akava mitingo sine notirime kaj o MAB ka čhivel ko aktiviteto sa piro manušikano em materialno kapaciteto ki sako diz em ko sako than kote so ka trubul suporto em kanonikani savala taro MAB ko butikeriba e personencar so si naevidentirime ko personalno lil bijanipaske.

Aso akti 10 nukta 6 taro Kanoni ko naevidentirime persone ko personalno lila bijanipaske . o Ministeriumo andrune bukjenge , o aktia 2 , nukat 2 e, akto 5 taro o Formati , saikerin em forma ko editeriba Identifikacisko dokumentacia e personake so si hramosardi ko ekstra personalno lil bijanipaske., o MAB si len em printime :

Formulari bašo dejba identifikaciono dokumentacia personake so si registririme ko ekstra personelano lil bijanipaske thaj

Identifikaciono dokumento

Sa o majupre notirime amen tergjovaja aktivno bukjake bšo majhari 750 persone so nane evidentirime ko personalno lila bijanipaske . Odoleske amen savore akharaja e personen so si len problemi ko apliciriba e bijanipaske te istemalkeren o niami so del lenge o Kanoni bašo naevidentirime persone ko personalno lil bijanipaskoro.